بشكل عجيب.. Tecno تكشف عن هاتف لم يطرح مثله من قبل| فيديو

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن أحدث منتج لمختبرات البحث والتطوير التابعة لها، وهو مفهوم جديد للهاتف الذكي القابل للطي لم يطرح مثله من قبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز مفهوم تكنو Tecno الجديد الذي يطلق عليه اسم Phantom Ultimate بشكل عجيب مع تصميم يتوسع جانبيا، مما يزيد حجم الشاشة من 6.55 بوصة إلى 7.11 بوصة في 1.2-1.3 ثانية، ويعد هذا الجهاز الثاني من Tecno الذي يشبه إلى حد كبير جهاز Vision V فقط بدون الجزء القابل للطي.

Tecno تغير مفهوم الهواتف القابلة للطي بهاتف قابل للتمدد والتوسعه

ويحتوي جهاز تكنو Tecno المطور Phantom Ultimate على نظام محرك أحادي المحرك يعمل على توسيع الجهاز بضغطة زر، الموجود في الجانب الأيمن العلوي من الهاتف، والذي يساعد شاشة الهاتف المرنة في الالتفاف حول محور موضوع على هيكل الهاتف الجانبي، لتتوسع وتصبح بقياس أكبر أشبه بجهاز لوحي صغير الحجم.

وعند تشغيل الجهاز في الوضع القياسي، يصبح هاتفا ذكيا أساسيا مع شاشة بقياس 6.55 بوصة، مع وجود شاشة إضافية في الخلف، تعمل كشاشة تعمل دائما.

ومن حيث المواصفات، ستتمدد شاشة الجهاز المرنة من نوع LTPO AMOLED لتصبح جهازا لوحيا مع شاشة كبيرة بقياس 7.11 بوصة وبدقة 2296 × 1596 بكسل و388 نقطة في البوصة، توفر تغطية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100% على الرغم من صعوبة التحقق من هذه الأرقام على المفهوم.

ووفقا للتقرير فأن الهاتف القابل للطي الجديد يبلغ سمك قاعدته 9.93 ملميتر، وتعدك شركة تكنو Tecno بأنه يمكنك حمله بسهولة بيد واحدة، كما يتميز الجهاز بوجود زجاج واقي لحماية الشاشة من الخدوش، إلى جانب المنطقة المنزلقة وحصل ظهر الهاتف على مواد مضادة للانزلاق أثناء حمله لقبضة محكمة أفضل.

ويعد هاتف Phantom Ultimate هاتفا واعدا ولكنه في مرحلة التطوير حاليا وقد يظل مجرد مفهوم جديد، وليس هناك ما يشير إلى أنه سيتم طرحه إلى السوق في أي وقت قريب، ومن الواضح أن الشركة بحاجة للمزيد من الوقت للتغلب على بعض القيود التكنولوجية حتى تتمكن من إطلاق هواتف قابلة للتمدد، ولم تحدد تكنو المدة التي قد يستغرقها حدوث ذلك.