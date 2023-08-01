عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الموبايل الحرباية .. تكنو تطرح spark 10 pro magic بجلد متعددة الألوان

تكنو
تكنو

 

قدمت شركة "تكنو" TECNO الصينية إصدارًا جديدًا ومثيرًا من سلسلة “تكنو سبارك 10” SPARK 10 وهو موبايل SPARK 10 Pro Magic Magenta والذي يأتي بميزة لأول مرة تقدم في سوق الهواتف الذكية وتسمى "تقنية الجلد البيئي المضيء"، التي تجعل من ظهر هاتفك "حرباية" يتلون باستمرار، وهو مصنوع من مواد صديقة للبيئة. 

أكثر من 12000 اختبار للوصول لجلد الحرباية

يمتلك SPARK 10 Pro Magic Magenta لونًا أرجوانيًا على الظهر، وتقول الشركة أن هدفها إلهام الأشخاص للتعبير عن أنفسهم بشكل حقيقي وواضح، بينما يتمتع كل من SPARK 10C و SPARK 10 بألوان جديدة أيضا. يأتي SPARK 10 باللون الأرجواني بينما يتوفر SPARK 10C الآن بلون برتقالي جديد. 

تكنو

يعد SPARK 10 Pro Magic Magenta Edition أول هاتف ذكي في الصناعة يأتي بهذا النوع من الجلد الصناعي المضيء الذي يتغير بتغير انعكاس الضوء عليه، ويحقق تغييرًا لونيًا مع تقنية الجلود البيئية المضيئة هذه ، يمتص الجهاز الضوء ويحوله من خلال تحول اللون من اللون الأرجواني الزاهي إلى الوهج الفلوري fluorescent.

يأتي الهاتف الذكي الجديد من  TECNO  ليكون بمثابة إعادة التزام وتعهد من “تكنو” التي اتخذت من جملة "Stop at Nothing" شعارا لها، والتي تعني بالعربية "لا تدع شيئًا يعيقك" كما أنه ويسلط الضوء على روح الابتكار للعلامة التجارية واهتمامها بقطاع الشباب من الجيل Z صغير السن الذي يحب كل ما هو غريب وخارج الصندوق. 

تحقيق هذا التصميم المعقد تقنيًا هو نتيجة اختبارات وجولات كثيرة للشركة،  أكثر من 60 جولة من التطوير وأكثر من 1200 مراجعة للعينات المختلفة لتصل إلى هذه النتيجة وتوصلوا إلى هذا الجلد الصناعي المضيء ن من خلال تركيبة متقدمة ثلاثية الطبقات معقدة للغاية. 

تكنو

ليس فقط ظهر الهاتف الجديد ذو مظهر جذاب جدا، ولكنه مصنوع أيضا من مواد صديقة للبيئة وقوامه الفاخر يضيف أيضًا إلى تجربة مستخدم رائعة، هذه المادة الصديقة للبيئة ناعمة الملمس بالفعل و لكنها متينة ومقاومة للعرق والخدوش والتآكل والتبصم، مع توفير راحة فائقة في اليد.

ببطارية 7000 مللي أمبير..موبايل تكنو جديد للفئة المتوسطة يناظر Oppo وسامسونج

صفقة رائعة.. خصم 36% على أحدث موبايل من تكنو Tecno

مواصفات SPARK 10 Pro Magic Magenta

يأتي إطلاق SPARK 10 Pro Magic Magenta Edition بعد الإطلاق الناجح لـطراز SPARK 10 Pro ، تشترك هذه الأجهزة في نفس الميزات الرئيسية ، منها لوحة العرض مقاس 6.8 بوصة جودة FHD مع معدل تحديث 90 هرتز ، ودقة فائقة ، وسلسلة ألوان DCI-P3 مع بطارية مدمجة سعتها 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 18 وات.

يتم تشغيل هاتف تكنو SPARK 10 Pro Magic Magenta Edition من خلال معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G88 ثماني النوى، يمكنه تشغيل الألعاب بسلاسة تامة ومشاهدة الفيديو والاستخدام اليومي ويقترن مع مساحة تخزين سعة 256 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 16 جيجابايت، منها 8 جيجابايت افتراضية يمكن إضافتها.

بالنسبة لإعداد الكاميرات نجد كاميرا سيلفي في الشاشة الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور فائقة الوضوح، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور.

تكنو SPARK 10 Pro Magic Magenta Spark 10 سبارك 10 تكنو سبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت .. هدية شاومي ريدمي لطلاب الثانوية العامة

قريبا في مصر.. اعرف مواصفات هاتف موتورولا Moto G14 للفئة المتوسطة

هدية الثانوية العامة.. موبايل فيفو Vivo Y1s ثمائي الشريحة فئة 3 آلاف جنيه

لطلبة ثانوية عامة.. أفضل موبايل شاومي Redmi 10 بمعالج ميدياتك

لطلبة ثانوي.. موبايل Oppo A17 بكاميرا 50 ميجابكسل

هدية الثانوية العامة.. موبايل سامسونج A04 فئة الـ 3 آلاف جنيه

أفضل هدية لطلبة ثانوي.. موبايل Honor X7 بـ4 كاميرات ومعالج كوالكوم

هدية الثانوية العامة.. تابلت سامسونج Tab A7 Lite بمعالج Mediatek القوي

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

موديل 2024 .. زيادة سعرية لـ شيري تيجو 7 الجديدة

البلشى: تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية من أولويات الحوار الوطنى

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

اليوم.. اجتماع لـ القادة العسكريين في إيكواس بسبب أزمة النيجر

تعرف على موعد عودة أيمن الرمادي من الإمارات لتدريب سيراميكا كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ