الموبايل الحرباية .. تكنو تطرح spark 10 pro magic بجلد متعددة الألوان

قدمت شركة "تكنو" TECNO الصينية إصدارًا جديدًا ومثيرًا من سلسلة “تكنو سبارك 10” SPARK 10 وهو موبايل SPARK 10 Pro Magic Magenta والذي يأتي بميزة لأول مرة تقدم في سوق الهواتف الذكية وتسمى "تقنية الجلد البيئي المضيء"، التي تجعل من ظهر هاتفك "حرباية" يتلون باستمرار، وهو مصنوع من مواد صديقة للبيئة.

أكثر من 12000 اختبار للوصول لجلد الحرباية

يمتلك SPARK 10 Pro Magic Magenta لونًا أرجوانيًا على الظهر، وتقول الشركة أن هدفها إلهام الأشخاص للتعبير عن أنفسهم بشكل حقيقي وواضح، بينما يتمتع كل من SPARK 10C و SPARK 10 بألوان جديدة أيضا. يأتي SPARK 10 باللون الأرجواني بينما يتوفر SPARK 10C الآن بلون برتقالي جديد.

تكنو

يعد SPARK 10 Pro Magic Magenta Edition أول هاتف ذكي في الصناعة يأتي بهذا النوع من الجلد الصناعي المضيء الذي يتغير بتغير انعكاس الضوء عليه، ويحقق تغييرًا لونيًا مع تقنية الجلود البيئية المضيئة هذه ، يمتص الجهاز الضوء ويحوله من خلال تحول اللون من اللون الأرجواني الزاهي إلى الوهج الفلوري fluorescent.

يأتي الهاتف الذكي الجديد من TECNO ليكون بمثابة إعادة التزام وتعهد من “تكنو” التي اتخذت من جملة "Stop at Nothing" شعارا لها، والتي تعني بالعربية "لا تدع شيئًا يعيقك" كما أنه ويسلط الضوء على روح الابتكار للعلامة التجارية واهتمامها بقطاع الشباب من الجيل Z صغير السن الذي يحب كل ما هو غريب وخارج الصندوق.

تحقيق هذا التصميم المعقد تقنيًا هو نتيجة اختبارات وجولات كثيرة للشركة، أكثر من 60 جولة من التطوير وأكثر من 1200 مراجعة للعينات المختلفة لتصل إلى هذه النتيجة وتوصلوا إلى هذا الجلد الصناعي المضيء ن من خلال تركيبة متقدمة ثلاثية الطبقات معقدة للغاية.

تكنو

ليس فقط ظهر الهاتف الجديد ذو مظهر جذاب جدا، ولكنه مصنوع أيضا من مواد صديقة للبيئة وقوامه الفاخر يضيف أيضًا إلى تجربة مستخدم رائعة، هذه المادة الصديقة للبيئة ناعمة الملمس بالفعل و لكنها متينة ومقاومة للعرق والخدوش والتآكل والتبصم، مع توفير راحة فائقة في اليد.

مواصفات SPARK 10 Pro Magic Magenta

يأتي إطلاق SPARK 10 Pro Magic Magenta Edition بعد الإطلاق الناجح لـطراز SPARK 10 Pro ، تشترك هذه الأجهزة في نفس الميزات الرئيسية ، منها لوحة العرض مقاس 6.8 بوصة جودة FHD مع معدل تحديث 90 هرتز ، ودقة فائقة ، وسلسلة ألوان DCI-P3 مع بطارية مدمجة سعتها 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 18 وات.

يتم تشغيل هاتف تكنو SPARK 10 Pro Magic Magenta Edition من خلال معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G88 ثماني النوى، يمكنه تشغيل الألعاب بسلاسة تامة ومشاهدة الفيديو والاستخدام اليومي ويقترن مع مساحة تخزين سعة 256 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 16 جيجابايت، منها 8 جيجابايت افتراضية يمكن إضافتها.

بالنسبة لإعداد الكاميرات نجد كاميرا سيلفي في الشاشة الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور فائقة الوضوح، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور.