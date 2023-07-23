صفقة رائعة.. خصم 36% على أحدث موبايل من تكنو Tecno

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية عروض مغرية بأسعار تنافسية على الهواتف الذكية، وبيعها مقابل أقل من تكلفتها كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

خصم مغري على جوال تكنو Camon 20 Pro

ولحسن الحظ، قدم أحد المواقع الإلكترونية خصما مغريا يصل إلى 36% على أحدث هواتف شركة تكنو الصينية، والذي ينطلق تحت اسم Camon 20 Pro، في كل من مصر والسعودية والإمارات.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من جوال تكنو Camon 20 Pro، ثنائي الشريحة، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأسود، في السعودية، مقابل سعر 757 ريال سعودي، بدلا من 1199 ريال سعودي.

خصم مغري على جوال تكنو Camon 20 Pro

مواصفات جوال تكنو Camon 20 Pro

يتميز جوال تكنو Camon 20 Pro، بشاشة عالية الدقة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

ويتم تشغيل جوال تكنو Camon 20 Pro، بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G99، والذي يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت يمكن توسيعها بمقدار 8 جيجابايت أخرى باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للتوسيع، مقترنة بذاكرة داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت.

ويتمتع جوال تكنو Camon 20 Pro، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب عدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم جوال تكنو Camon 20 Pro، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، والتي يمكنها شحن الجهاز بالكامل في أقل من 50 دقيقة، ويتوفر الهاتف في لونين هما الأسود والأزرق.