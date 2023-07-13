خصم 26% على موبايل ريلمي Narzo 50A ثنائي الشريحة

تقدم منصات التجارة الرقمية بين الآونة والأخرى، عروضا مغرية بتخفيضات كبيرة خاصة على الأجهزة الإلكترونية، وتتنافس فيما بينها على تقديم أكبر الخصومات، وفي هذه الفترة تقدم إحدى المنصات للتجارة الإلكترونية عرضا على هاتف ريلمي نارزو 50A.

يتوفر هاتف ريلمي نارزو 50A ثنائي الشريحة بسعر 5,099 جنيه مصري فقط على إحدى المنصات ويأتي مع سعة تخزين وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم على التوالي، ومن أكبر مميزاته الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل ومعالج "ميدياتك"، إليك كل مواصفات الجهاز.

Realme Narzo 50A

مواصفات Realme Narzo 50A

يأتي مع شاشة عرض نوعها IPS LCD مقاسها 6.5 بوصة دقة وضوح 720x1600 بكسل، كثافة بكسلات 270 نقطة لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 81.7% ودرجة السطوع القياسية 570 شمعة لكل متر مربع مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9

Realme Narzo 50A

يتم تشغيل موبايل ريلمي نارزو 50A بواسطة معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح MT6769Z Helio G85 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Mali-G52 MC2 تقترن مع 4 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت روم من سعة التخزين الداخلية يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم الهاتف بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها كبيرة سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 18 وات ، نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم Realme UI 2.0 خاصة بهواتف "ريلمي"، مع وزن إجمالي للجهاز 207 جم وسمك 9.6 ملم.

بالنسبة لإمكانيات التصوير نجد أن هاتف سامسونج به إعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل معززة بتقنية PDAF ووكاميرا ثانية ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانوارمي بينما في المقدمة نجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل مع تقنية HDR.

الجهاز داعم لاتصالات واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS,, BDS بالإضافة إلى وجود مستشعر بصمات الأصابع وتسارع وتقارب وبوصلة.