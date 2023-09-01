صحف السعودية| خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس جنوب السودان.. تحذير للمواطنين من الإعصار في هونج كونج.. وأسعار النفط تتجه إلى خسائر

خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس جنوب السودان

قنصلية السعودية في هونج كونج تدعو المواطنين لأخذ الحذر

الأرصاد السعودية تحذر من طقس هذه المناطق

أسعار النفط تتجه للخسائر

نشرت صحف السعودية ،اليوم الجمعة، عن أبرز الموضوعات المحلية والدولية التي تهم المواطن العربي.

الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، من الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتضمن سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض أمس، وزير الشؤون الإنسانية ودرء الكوارث بجمهورية جنوب السودان السيد ألبينو أكول أتاك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأن





كما نشرت "الرياض" عن دعوة قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج المواطنين السعوديين المتواجدين هناك إلى أخذ أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية من الإعصار ساولا.

حيث قالت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج اليوم، عبر حسابها الرسمي على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم تويتر "تود القنصلية التنويه بأن هيئة الأرصاد المحلية أعلنت عن اقتراب الإعصار (ساولا )من هونج كونج ورفع مؤشره إلى الدرجة 8 (شديدة الخطورة) بعد الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة 2023/9/1 م، لذا يُرجى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية متمنين السلامة للجميع".

وبدأت هونج كونج استعدادات لاستقبال ضربة مباشرة محتملة من الإعصار ساولا، الذي يتوقع أن يكون أشد عاصفة تضرب المدينة منذ خمس سنوات، على الأقل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ورفعت المدينة مستوى التحذير من هبوب عاصفة إلى المستوى الثامن، وذلك الساعة 0240 صباحا اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، ليتم إغلاقها، بما في ذلك البورصة التي يتم تداول أسهم بها تبلغ قيمتها 5 تريليونات دولار، كما سيتم إغلاق المدارس، وفقا لما ذكره تشان كوك- كي أمين عام الشؤون الإدارية لهونج كونج في إطلاع صحفي بعد ظهر اليوم الخميس.

وقال تشان باك- واي مدير المرصد المحلي إنه سيتم الإبقاء على التحذير من المستوى الثامن على الأرجح يوم السبت وقد يتم رفعه لأعلى مستوى، أي المستوى العاشر.

وأضاف أمين عام الشؤون الإدارية، وحوله رؤساء هيئات حكومية مختلفة: "قد يكون إعصار شديد الدمار. نأمل في تقليص الأضرار.



المدينة

كما نشرت صحيفة المدينة عن تقرير مركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة تؤدي غلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منقطة مكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض ، حائل، نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



الشرق الأوسط

نشرت صحيفة الشرق الأوسط عن قول رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك الروسية، إن طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين هاجمتا بلدة كورتشاتوف، التي تضم محطة للطاقة النووية، في وقت مبكر من صباح اليوم (الجمعة)، وفقاً لوكالة رويترز.

وكتب على تطبيق تليجرام" أن خدمات الطوارئ تقيّم الأضرار، التي لحقت بمبنى إداري وآخر سكني جراء الهجوم.

ولم يشر ستاروفويت إلى وقوع أي ضرر بمحطة كورسك للطاقة النووية، أو يقدم تفاصيل عن المبنيين المستهدفين.

من جهته، كتب سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق «تلغرام» أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيّرة كانت تقترب من المدينة صباح اليوم.

وأضاف أن الطائرة المسيّرة سقطت بالقرب من ليوبرتسي جنوب شرقي العاصمة الروسية.



ونشرت الشرق الأوسط عن أسعار النفط والتي تتجه إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مع صعودها للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، بفضل تراجع الإمدادات وتوقعات بأن تمدد مجموعة «أوبك+» تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وارتفع الخامان القياسيان بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة؛ إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المائة، إلى 83.70 دولار للبرميل، وزاد خام برنت 7 سنتات أيضاً إلى 86.90 دولار للبرميل.



صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن إدانة المملكة المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا.

وصفت المملكة المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيًا بأنه انتهاك صريح لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أمس الخميس، أن هذا العمل يشكل تهديدًا لاستقرار السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

ودعا المتحدث كوريا الشمالية إلى العودة إلى طاولة الحوار واتخاذ خطوات ملموسة، ذات مصداقية نحو نزع السلاح النووي.

كما نشرت اليوم عن بيان الرئاسة في بوركينا فاسو، إن وفدًا روسيًا أجرى محادثات مع رئيس البلاد المؤقت إبراهيم تراوري أمس الخميس خلال اجتماع تناول التعاون العسكري المحتمل.

وأضافت أن زيارة الوفد برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف تمثل متابعة للمحادثات التي دارت بين تراوري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية الإفريقية التي عُقدت في سان بطرسبرج في يوليو.

عكاظ

نشرت عكاظ عن تعليق مجلس السلم والأمن الإفريقي، عضوية الجابون في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد بما يتماشى مع صكوك الاتحاد الإفريقي، معرباً عن أدانته للانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بالرئيس علي بونغو.

في السياق ذاته، حثت المعارضة في الغابون قادة الانقلاب في البلاد على إنهاء فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي شهدتها البلاد والاعتراف بفوز مرشحها، داعية المجلس العسكري للحوار بشأن أفضل حل مستقبلي للبلاد.

وقال المتحدث باسم المعارضة مايك جوكتان للصحفيين، إن البلاد يجب أن تكون ممتنة للعسكريين الذين أطاحوا بالرئيس علي بونغو أوديمبا، مضيفاً: عناصر قوات الأمن والدفاع هم أول الشهود على الانتصار الكبير الذي حققه البروفيسور البير أوندو أوسا، كونهم كانوا موجودين أمام كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل الصناديق.