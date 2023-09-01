حوافز وإعفاءات ضريبية.. سفارة مصر في بكين تنظم منتدى الأعمال والاستثمار

نظمت سفارة مصر في بكين "منتدى الأعمال والاستثمار" يوم ٣١ أغسطس الجارى بحضور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، خلال زيارته إلى الصين، وشارك فيه أكثر من ١٢٠ مشارك من ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال في إطار جهود وزارة الخارجية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

واستعرض حسام هيبة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لاسيما في عدد من الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها، خاصة تلك التي تتضمن نقل التكنولوجيا، والحوافز التي تتوافر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر والتي تستهدف تشجيع الصادرات، وما تتضمنه من إعفاءات ضريبية، موضحاً سهولة تسجيل الشركات دون عوائق بيرقراطية وإمكانية التسجيل الإلكتروني تسهيلاً على المستثمرين، وما توفره مصر من بنية تحتية من موانيء وطرق وسكك حديدية والتي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولي أفريقياً من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة فى عام ٢٠٢٢، داعياً الشركات الصينية لضخ المزيد من استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها مصر في هذا المجال .



ومن جانبه، ألقى السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين الشعبية، كلمة تناول فيها تاريخ العلاقات الممتد بين البلدين، مشيراً إلى ما شهدته من تنامي وارتقائها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام ٢٠١٤، بما في ذلك تطور حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين. ملقياً الضوء على المنطقة الاقتصادية المصرية-الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الصينية في السنوات الأخيرة، وما توفره من بيئة مشجعة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة والنفاذ إلى الأسواق المختلفة، مشجعا الشركات الصينية على زيادة استثماراتها، خاصة في مجال توطين الصناعة والتصنيع المشترك.



وعبر ممثلو الشركات والمؤسسات الصينية عن ترحيبهم بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة مما توفره من حوافز ومناخ ملائم للاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن "منتدى الأعمال والاستثمار" يعد ثالث منتدى للاستثمار تنظمه السفارة في بكين هذا العام في إطار الدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.