الولايات المتحدة ترحب بإدانة القضاء العراقي لمن أنهوا حياة مواطن أمريكي

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الجمعة، بإدانة القضاء العراقي أنهوا حياة المواطن الأمريكي ستيفن ترول في بغداد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي ماثيو ميلر: "نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة وإصدار أحكام على عدد من الأشخاص والحكم عليهم بتهم الإرهاب فيما يتعلق بمصرع المواطن الأمريكي ستيفن ترول".

وأضاف البيان: "من الضروري أن يواجه جميع المسؤولين عن هذا الاغتيال الوحشي المتعمد للسيد ترول العدالة والمساءلة". وتابع: "نتقدم مرة أخرى بخالص تعازينا إلى عائلة السيد ترول، ونأمل أن يحقق لهم هذا الحكم قدرًا من العدالة".