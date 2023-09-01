طائرات وقطار ذخيرة.. الدفاع الروسية تعلن خسائر الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 عن تمكن الدفاع الجوي الروسي من تكبيد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات عسكرية ومروحية واحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في غضون أسبوع، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف تقرير وزارة الدفاع الروسية: "على مدار أسبوع، أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي أربع طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وطائرة هليكوبتر معادية واحدة".

وفي 29 أغسطس، أفيد أن القوات المسلحة الروسية دمرت قطارًا أوكرانيًا بالذخيرة في اتجاه دونيتسك بضربة صاروخية.

وفي الفترة من 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية خمس ضربات جماعية على أهداف للجيش الأوكراني.