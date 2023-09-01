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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن خسائر أوكرانيا من الطائرات بدون طيار

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت 281 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك 29 طائرة فوق المناطق الغربية من روسيا، مما يشير إلى حجم حرب الطائرات بدون طيار الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا.

 

وأكدت الوزارة يوم الجمعة: تم تدمير 281 طائرة أوكرانية بدون طيار، بالإضافة إلى 29 طائرة في المناطق الغربية من الاتحاد الروسي.

 

ومن جانبها، قامت روسيا بضرب أوكرانيا مراراً وتكراراً بموجات من الطائرات بدون طيار ذات الاتجاه الواحد والتي تحمل حمولات متفجرة، وهي أرخص بكثير من الصواريخ ويمكن أن يكون من الصعب والمكلف أن تعترضها أنظمة الدفاع الجوي.

 

ووفقا لما نشرته الجارديان، تزايدت الضربات الجوية الأوكرانية بطائرات بدون طيار في عمق روسيا منذ تدمير طائرتين بدون طيار فوق الكرملين في أوائل مايو. أصبحت ضربات الطائرات بدون طيار على العاصمة الروسية شائعة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.

 

قال مسؤولون روس إن طائرة أوكرانية بدون طيار هاجمت يوم الجمعة بلدة تضم إحدى أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع أضرار بالمحطة.

طائرة بدون طيار وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا

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