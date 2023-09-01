وزير الدفاع الروسي: صفقة الحبوب أصعب من بناء ممرات جديدة

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صفقة الحبوب والعمل المشترك في سوريا.

وأكد الوزير الروسي، خلال الاجتماع الذي عقد في موسكو أن صفقة الحبوب أوقفت دون أي خطأ من جانب روسيا، ولكن من الممكن تمديدها إذا تم الوفاء بجميع الوعود التي تم تقديمها لموسكو، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وأضاف شويجو "ما فعلناه في الأشهر الأخيرة هو صفقة الحبوب، التي بذلنا فيها كل جهدنا اليوم ليس خطأنا".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أنه: "لا يمكننا إلا أن نقول شيئا واحدا: إذا أوفينا بكل ما وعدنا به لروسيا، فسيتم تمديد الاتفاق"، منوها بأن "هذا الأمر أصعب من بناء ممرات جديدة وطرق برية جديدة".

وكان وزير الخارجية سيرجي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أنه في حين لم تحصل روسيا على ضمانات تسمح لها باستئناف صفقة الحبوب، إلا أنه لا يوجد سوى "وعود بمحاولة أكثر نشاطاً" في هذا الصدد.