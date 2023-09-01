الصحة : فكرة الارتباط بين كورونا ودرجات الحرارة غير مثبتة

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الثلاث سنوات الماضية أثبتت أن فيروس كورونا غير مرتبط بدرجات الحرارة وهو مرتبط اكثر بسوء التهوية وسوء التغذية والازدحام ونقص المناعة المجتمعية بسبب قلة اللقاحات وغير مرتبط بالحرارة.

وتابع عبد الغفار ‏خلال حوارة مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، لو لاحظنا فترات ارتفاع في معدلات الإصابة في الثلاث سنوات الماضية سنجد فيها فترات في شهر مارس وفترات في شهر أكتوبر ونوفمبر، وفكرة الارتباط بين كورونا والحرارة فكرة لم تثبت ووارد أن يكون موجود في الصيف او الشتاء.