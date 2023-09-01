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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القرارات الرئاسية الأخيرة بشأن الصناعة انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة تماما على تعزيز القطاع الصناعي والانطلاق بالمشروعات الصناعية للمستقبل، في ضوء الجمهورية الجديدة، مشيدا بالقرارات الهامة التي اتخذها الرئيس السيسي لتعزيز الصناعة قبل أيام.

وأشار شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز، وفقًا للضوابط التى يقرها مجلس الوزراء، والإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية، التى تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، علاوة على التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وأكد وكيل إسكان البرلمان، أن توجيهات الرئيس السيسي، نقطة تحول مهمة في مسار تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي لضخ المزيد من المشروعات الإنتاجية التي تدفع برفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال، عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية على رؤوس الأموال.

ولفت شكري إلى أهمية القرارات الأخيرة للرئيس السيسي، والتي تأتي استمرارا لسياسات تحسين مناخ الأعمال، وبما يتماشى مع جهود المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهاته الأخيرة الرامية لتطوير وتوسيع قاعدة مصر الصناعية، لسد احتياجات السوق المحلي وخفض فاتورة الواردات.

وأوضح شكري، أن رعاية الصناعة ستؤثر إيجابا على مدخلات مواد البناء، وبالتالي ستؤثر إيجابا سعر المنتج العقاري لصالح المواطن المصري، وسيقل سعره ويستفيد المواطن بشكل مباشر.

وقال المهندس طارق شكري: هذه بداية جديدة للتصنيع، وخلقت نوع من الارتياح الكبير في مختلف قطاعات الاستثمار والصناعة. 

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