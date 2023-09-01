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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك في بطولة الجمهورية للشباب 2005

الزمالك
الزمالك

أعلنت لجنة المسابقات الخاصة بالناشئين في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن جدول مباريات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2005.

وجاءت مواعيد مباريات فريق الزمالك بالبطولة كالتالي :

الجولة الأولي : الثلاثاء 5 سبتمبر،   الزمالك و الجونة .

الجولة الثانية : الثلاثاء 12 سبتمبر، بلدية المحلة و الزمالك .

الجولة الثالثة : الثلاثاء 19 سبتمبر،  الزمالك و القناة .

الجولة الرابعة : الثلاثاء 26 سبتمبر، سموحة و الزمالك.

الجولة الخامسة : الثلاثاء 3 أكتوبر، الزمالك و حرس الحدود .

الجولة السادسة : الثلاثاء 10 أكتوبر، زد اف سى و الزمالك .

الجولة السابعة : الثلاثاء 17 أكتوبر،  الزمالك و أسيوط .

الجولة الثامنة : الثلاثاء 24 أكتوبر،  وادي دجلة والزمالك .

الجولة التاسعة : الثلاثاء 31 أكتوبر، الزمالك و فاركو .

الجولة العاشرة : الثلاثاء 7 نوفمبر، غزل المحلة والزمالك .

الجولة الحادية عشرة : الثلاثاء 14 نوفمبر، الزمالك و سيراميكا كليوباترا.

الجولة الثانية عشرة : الثلاثاء 21 نوفمبر،  الإسماعيلي و الزمالك .

الجولة الثالثة عشرة : الثلاثاء 28 نوفمبر، الزمالك و المقاولون العرب.

الجولة الرابعة عشرة : الثلاثاء 5 ديسمبر، بيراميدز و الزمالك .

الجولة الخامسة عشرة : الثلاثاء 12 ديسمبر الزمالك و الأهلي .

الجولة السادسة عشرة : الثلاثاء 19 ديسمبر، فيوتشر و الزمالك .

الجولة السابعة عشرة : الثلاثاء 26 ديسمبر، إنبي و الزمالك .

الجولة الثامنة عشرة : الثلاثاء 2 يناير، الزمالك و بتروجت .

الجولة التاسعة عشرة : الثلاثاء 9 يناير، الاتحاد السكندري و الزمالك.

الزمالك بطولة الجمهورية للشباب فريق الزمالك سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

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