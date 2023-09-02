HP تطرح لاب توب Pavilion Plus بأحجام شاشات ومعالجات متنوعة

أطلقت العلامة التجارية "إتش بي" HP، الآن، أجهزة الكمبيوتر المحمولة Pavilion Plus مع شاشات 14 و 16 بوصة، على مستوى العالم، وذلك بعد أن طرحت الكمبيوتر المحمول Dragonfly G4 لأول مرة في الصين

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، تتميز الأجهزة الجديد من HP بأنها خفيفة الوزن ومتوسطة المدى مع شاشات متطورة.إليك في السطور التالية كافة التفاصيل.

مواصفات HP Pavilion Plus

يتميز حاسوب إتش بي الجديد HP Pavilion Plus 14 بوجود مجموعة مميزة من المعالجات إما Intel Core i5-12500H أو i7-12700H، ويوفر خيارين لشريحة رسوميات الجرافيك، إما معالجات Intel Iris Xe Graphics أو NVIDIA GeForce RTX 2050 LT GPU.

HP Pavilion Plus

يأتي الكمبيوتر المحمول بشاشة مقاس 14 بوصة مع إمكانية اختيار الدقة، إما 2.2K (2240 × 1400) IPS أو 2.8K (2880 × 1800) OLED. يمكن تهيئته لتصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 16 جيجابايت رام LPDDR5x-5200 ويلبي احتياجات التخزين بسعة قصوى تبلغ 1 تيرابايت PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD.

يحزم كمبيوتر "إتش بي" على بطارية ليثيوم أيون بوليمر ثلاثية الخلايا بقدرة 51 واط في الساعة مع وزن إجمالي 1.44 كجم. كما أنه متاح للشراء بخيارات الألوان الفضي والذهبي والأزرق.

من ناحية أخرى، يوفر HP Pavilion Plus خيارات أداء إما مع معالجات Intel Core i5-13500H من الجيل الثالث عشر أو i7-3700H، إلى جانب خيارات شريحة معالجة الرسوميات الجرافيك من Intel Iris Xe Graphics أو وحدة معالجة الرسومات المنفصلة NVIDIA GeForce RTX 3050.

HP Pavilion Plus

وتأتي شاشته عبارة عن لوحة WQXGA مقاس 16 بوصة تقدم دقة 2.5K أي ما معناه 2650 × 1600 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. تصل خيارات الذاكرة إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x-5200، ويمكن أن تصل سعة التخزين إلى 1 تيرابايت PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD.

يحزم جهاز إتس بي الجديد وحدة بطارية من مادة ليثيوم أيون بوليمر ثلاثية الخلايا بقدرة 51 وات في الساعة ويبلغ وزنها 1.89 كجم. يأتي باللون الذهبي الباهت والفضي الطبيعي.

السعر والتوافر

يبدأ سعر HP Pavilion Plus مقاس 14 بوصة بسعر 849.99 دولارًا، هذا مع التكوين الأساسي أي أن ذاكرة الوصول العشوائي سعة 16 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت، ومن المتوقع أن يبدأ شحن هذا الكمبيوتر المحمول في سبتمبر.

بينما يبدأ سعر Pavilion Plus شاشة 16 بوصة من 999.99 دولارًا ومن المقرر إصداره في أكتوبر.