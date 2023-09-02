عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

HP تطرح لاب توب Pavilion Plus بأحجام شاشات ومعالجات متنوعة

HP Pavilion Plus
HP Pavilion Plus

أطلقت العلامة التجارية "إتش بي" HP، الآن، أجهزة الكمبيوتر المحمولة Pavilion Plus مع شاشات 14 و 16 بوصة، على مستوى العالم، وذلك بعد أن طرحت الكمبيوتر المحمول Dragonfly G4 لأول مرة في الصين

 

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، تتميز الأجهزة الجديد من HP بأنها خفيفة الوزن ومتوسطة المدى مع شاشات متطورة.إليك في السطور التالية كافة التفاصيل.

مواصفات HP Pavilion Plus 

يتميز حاسوب إتش بي الجديد HP Pavilion Plus 14 بوجود مجموعة مميزة من المعالجات إما Intel Core i5-12500H أو i7-12700H، ويوفر خيارين لشريحة رسوميات الجرافيك، إما معالجات Intel Iris Xe Graphics أو NVIDIA GeForce RTX 2050 LT GPU. 

HP Pavilion Plus

يأتي الكمبيوتر المحمول بشاشة مقاس 14 بوصة مع إمكانية اختيار الدقة، إما 2.2K (2240 × 1400) IPS أو 2.8K (2880 × 1800) OLED. يمكن تهيئته لتصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 16 جيجابايت رام LPDDR5x-5200 ويلبي احتياجات التخزين بسعة قصوى تبلغ 1 تيرابايت PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD.

 

يحزم كمبيوتر "إتش بي" على بطارية ليثيوم أيون بوليمر ثلاثية الخلايا بقدرة 51 واط في الساعة مع وزن إجمالي 1.44 كجم. كما أنه متاح للشراء بخيارات الألوان الفضي والذهبي والأزرق.

 

من ناحية أخرى، يوفر HP Pavilion Plus خيارات أداء إما مع معالجات Intel Core i5-13500H من الجيل الثالث عشر أو i7-3700H، إلى جانب خيارات شريحة معالجة الرسوميات الجرافيك من Intel Iris Xe Graphics أو وحدة معالجة الرسومات المنفصلة NVIDIA GeForce RTX 3050.

HP Pavilion Plus

وتأتي شاشته عبارة عن لوحة WQXGA مقاس 16 بوصة تقدم دقة 2.5K أي ما معناه 2650 × 1600 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. تصل خيارات الذاكرة إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x-5200، ويمكن أن تصل سعة التخزين إلى 1 تيرابايت PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD. 

 

يحزم جهاز إتس بي الجديد وحدة بطارية من مادة ليثيوم أيون بوليمر ثلاثية الخلايا بقدرة 51 وات في الساعة ويبلغ وزنها 1.89 كجم. يأتي باللون الذهبي الباهت والفضي الطبيعي.

كيف تشتري لاب توب رخيصا في 2023 رغم ارتفاع الأسعار؟

بشاحن خارق 140 وات.. لينوفو تطلق أحدث لاب توب للألعاب

السعر والتوافر

يبدأ سعر HP Pavilion Plus مقاس 14 بوصة بسعر 849.99 دولارًا، هذا مع التكوين الأساسي أي أن ذاكرة الوصول العشوائي سعة 16 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت، ومن المتوقع أن يبدأ شحن هذا الكمبيوتر المحمول في سبتمبر.

بينما  يبدأ سعر Pavilion Plus شاشة 16 بوصة من 999.99 دولارًا ومن المقرر إصداره في أكتوبر.

Dragonfly G4 Pavilion Plus أجهزة الكمبيوتر المحمولة إتش بي HP Pavilion Plus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

مفارقة مذهلة| تفاصيل وفاة أشهر رجل أعمال مصري.. وعلاقة نجله بأميرة القلوب

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

8 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

موضوعات متعلقة

موسم العودة للمدارس.. خصم 22% على موبايل ريلمي C53

عروض العودة للمدارس.. خصم 32% على موبايل فيفو Y02

حصن نفسك من الهاكرز.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي Gmail

بديل Note الأنجح.. سامسونج تحقق أرقام مبيعات قياسية مع هواتفها القابلة للطي

كل ما تريد معرفته عن حفل إطلاق سلسلة هواتف جوجل Pixel 8 يوم 4 أكتوبر المقبل

دلوقت تقدر تعلق.. YouTube Music بإمكانيات جديدة تنافس Spotify

مشاركة كلمة المرور مع 6 أشخاص.. جوجل كروم بميزة جديدة

مجموعة قرصنة "أنونيموس السودان" تهدد إيلون ماسك وتخترق منصة X

ترشيحاتنا

هل يجوز وضع الأموال في المصحف؟.. الإفتاء: انتبه لـ22 حقيقة عند مسه

صحف الكويت| وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد.. أمريكا تستعد لإرسال ذخائر يورانيوم لـ أوكرانيا.. قائد التمرد في الجابون يعد بمؤسسات "أكثر ديموقراطية"

أحدث سيارة رياضية.. سوزوكي فرونكس تستعد للانطلاق في السوق المصري| تفاصيل وصور

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

HP تطرح لاب توب Pavilion Plus بأحجام شاشات ومعالجات متنوعة

محمد حليم يكشف كواليس رحيله عن تدريب القناة: طيور الظلام السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

بفستان يتخطي 400 الف جنيه.. ريا أبي راشد تخطف الأنظاربمهرجان فينيسيا

بعد ظهور هيفاء وهبي تتناولها.. فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ