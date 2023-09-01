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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو تشريعية النواب: زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر يؤكد دورها المحوري

النائب رفعت شكيب،
النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يؤكد الدور الريادي والمحوري لمصر في المنطقة والعالم.

وأكد "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن اللقاء يسهم في فتح المزيد من التعاون وجذب الاستثمارات، خاصة وأن الوفد أشاد بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر، على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية، وهو ما يعكس أهمية الجهود العظيمة التي اتخذتها الدولة المصرية في المضي قدما نحو التنمية والتعمير.


وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس وقيادات الكونجرس الأمريكي، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

واختتم النائب رفعت شكيب: "الرئيس حرص على تأكيد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية خلال اللقاء، ودعوته لضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي".

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الطاقة المتجددة البترول الكونجرس الأمريكي

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