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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة القاهرة تعلن الأوراق المطلوبة للساعات المعتمدة

هندسة القاهرة
هندسة القاهرة

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن إجراءات الالتحاق بالبرامج المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الذين لم يستلموا بطاقة الالتحاق المبكر .

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح ، على الطلاب اتباع الإجراءات التالية للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة:

1- الدخول الى صفحة تقديم طلب التحاق ببرامج الساعات المعتمدة على الموقع الرسمي لكلية الهندسة جامعة القاهرة من خلال الرابط الالكتروني https://std.eng.cu.edu.eh/app form.asps?f=1 وإدخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة الالتحاق .

٢- تجهيز المستندات الآتية أصل و صور ضوئية يتم تصويرها من خلال ماكينة تصوير وليس باستخدام التلفون المحمول.

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- اصل شهادة الثانوية العامة + ٤ صور منها.

- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ١.

- 4 صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى للطالب + الاطلاع على الأصل.

- 3 صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى لولى الأمر + الاطلاع على الأصل.

- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة + ٤ صور ضوئية منها.

- 4 نسخ مطبوعة من بطاقة الترشيح لكلية الهندسة جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد الحكومية.

- 10 صورة شخصية مقاس ٤*٦ ومسجل عليها اسم الطالب.

- بالنسبة للذكور ، نموذج ٢ جند مع استيفاء البيانات المطلوبة به.

- بالنسبة للطلاب الذكور مواليد ٢٠٠٥ وما قبلها ، البطاقة العسكرية أو نموذج ٧ جند معتمد من قسم الشرطة التابع له الطالب.

وعلى جانب آخر نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، محاضرة حول مظاهر دعم الدولة المصرية للمرأة وأسس تمكينها بشكل عام، وذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من معسكر القيادة الفعالة في إطار المشروع الفكرى الذى تتبناه الجامعة بهدف تطوير الوعي الوطني كجزء من تطوير العقل المصري وبناء مجتمع جديد قائم على التفكير العلمي.

وقال الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الاهتمام بالمرأة محمود ومهم لأنها تمثل كل المجتمع وليس نصفه فقط، والمرأة المصرية كلما كبرت ظهرت أعمالها على وجهها وزادتها جمالا، فهي تتولى المسؤولية كاملة وكافة الجوانب تجاه أسرتها، ولذا فهي كل المجتمع المنتج والمؤثر، مشيرا إلى أن محاضرة اليوم تتناول مظاهر دعم الدولة المصرية للمرأة وأسس تمكينها بشكل عام.

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