حسام موافي يكشف علاقة الزائدة الدودية بحموضة المعدة| فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، علاقة التهاب الجهاز الهضمي أو الزائدة الدودية بحموضة المعدة.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن 99% من المرضى متعددي الشكوى، يكونون أصحاء بنسبة 100%.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أن التهاب الجهاز الهضمي أو الزائدة الدودية يؤدي لحموضة المعدة؛ بسبب امتصاص أوكزالات الكالسيوم.

هذه الحالة عند معظم الشعب المصري

وبشأن المرض النفسي، تابع حسام موافي: معظم الشعب المصري يرفض مقولة «أنت مريض نفسي» أو «عندك حالة نفسية»، وأقول إن الطب النفسي أخطر تخصص طبي على الإطلاق؛ لأن المريض النفسي يتألم دون وجود أي مرض عضوي لديه.

وحول فشل وظائف الكلى؛ علق حسام موافي» قائلا: التهاب حوض الكلى يحدث مغصا كلويا وآلاما مبرحة، معلقا: «الكلى عضو خسيس جدا؛ لأنها تتهتك دون أعراض، ووظائف الكلى اختبار روتيني بدون شكوى، وتظهر أعراض الكلى؛ حينما تفشل تماما».