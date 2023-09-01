باحث: تكلفة الهيدروجين الأخضر توازي 4 أضعاف الوقود العادي

‏قال الدكتور مصطفى عفيفي، ‏باحث ما بعد الدكتوراه بمعهد جوانجو للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، إن شركة هيونداي بدأت تتواصل معهم؛ لترى آخر المستجدات التي توصلوا إليها في استخراج الهيدروجين الأخضر، وعندما شاهدوا الأبحاث؛ قالوا إنه من الممكن أن يدعموهم بمشروع، إذا كانت هناك أفكار تستطيع أن تعطيهم الهيدروجين الأخضر ذو كفاءة عالية وتكلفة أقل.

‏وأضاف الدكتور مصطفى عفيفي، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "لوغاريتم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الهيدروجين الأخضر تكلفته توازي 4 أضعاف الوقود العادي، وكانت في السابق قد تصل إلى 8 أضعاف، وكلما يمر الزمن؛ كلما زاد التقدم، ومن الممكن عندما نصل إلى عام 2050؛ ستكون تكلفة الهيدروجين الأخضر موازية للوقود العادي.