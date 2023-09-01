رشوان: وزير التعليم العالي يتابع الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقد اجتماع مع مسئولي شركة للهندسة والتجارة والشركة الصينية الشريكة فى تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر، وذلك بحضور رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وغيرهما.

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “ETC”، أنه خلال الإجتماع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع، يأتي فى إطار إستراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقا للمواصفات الوطنية والإستفادة من مخرجات البحث العلمي.

وتابع الإعلامي ضياء رشوان: “أشار وزير التعليم العالي أن الخطة الإستراتيجية للوزارة تولي إهتمام كبير بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج التكنولوجيا وأن الوزارة لديها خطط متكاملة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية”.