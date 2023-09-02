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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

 بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 11 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2538 مبايعة بقيمة 6.69 مليار درهم منها 236 مبايعة للأراضي بقيمة 1.82 مليار درهم و2302 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.87 مليار درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 104.03 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 310.15 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 55.38 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 135.97 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 47.6 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 226 مبايعة، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 213 مبايعة،  وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 193 مبايعة، وسجلت الرهون، منها 88 رهن أراض، و426 رهن فلل وشقق بقيمة 2.01 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 171 هبة بقيمة 1.2 مليار درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 202.36 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 184.96 مليون درهم.

التصرفات العقارية دائرة الأراضي دبي مليار درهم مبايعات الأراضي

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