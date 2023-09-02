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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية «مجموعة الغردقة» في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وممدوح خليفة على، وكيل المديرية للرياضة، ، انطلاق فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في  خماسي كرة القدم، تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، من مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر.

 

وينظم الدوري الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه بالبحر الأحمر.

 

وأكد حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أن الدورى يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة.

 

وأشار ممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة، إلى انه اقيمت مبارايات الجولة الأولى  ( مجموعة الغردقة ) والتي تضم فرق ( رد سي-  السقالة - مجاهد - شارع المدارس - شارع شيري - الزراعة - الشهر العقاري - المحترفين - الرحلات  - الميناء - حفر الباطن ).

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