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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مش للرجال بس.. دعاء ودينا أول سيدتين تعملان في مهنة الحلاقة

صالون حلاقه
صالون حلاقه

ابتكرا فكرة جديدة  للتسويق  والدعاية لمحل صالون حلاقه رجالى.. دعاء ودينا سيدتان من أبناء محافظة دمياط،  أراد أن يديروا مشروع تجاري جديد، فكروا في افتتاح صالون حلاقه رجالى  ولكن باشراف  نسائي. 

الحلاقه ليست للرجال فقط

البدايه عندما فوجيء اهالى محافظة دمياط بسيدتان  يعملان  بمهنه الكوافير الحريمى  يعلنا، عن محلهم الجديد بمدينه دمياط الجديدة ولكنه خاص بالرجال وليس النساء.

اول صالون حلاقه يديره سيدات

بدايه الأمر كان هناك عدد من السيدات يعملان بالمحل  ولكن قبل افتتاح الصالون تم رفض الفكرة من قبل البعض من أبناء محافظة دمياط،  فقرتنا تغير نشاطهم  وان يكتفوا  بوجودهم كاشراف  على العاملين بصالون الحلاقه  وإدارة الصالون فقط وان يتركا مهمه الحلاقه للرجال  لعدد من الصنايعية من الرجال فقط.

تقول دينا، أنها فكرت ان يكون المحل اول صالون رجالى  يعمل به سيدات ولكن الفكرة قولت بالرفض وتحولت إلى اداره  فقط وتركت مهنه الحلاقه للرجال  والتى تم التعاقد معهم للعمل بالصالون.

صالون رجالى يديره سيدتان 

واشارت إلى أنها وبرفقتها  صديقتها  دعاء قرروا افتتاح الصالون الرجالى  واقتحام  السيدات لرجال الحلاقه الرجالى  كنوع  من التسويق لمحلهم  وكانوا بالفعل سيقومون  بتدريب سيدات  للعمل بمهنه الحلاقه للرجال ولكن عندما تم هجوم  من قبل بعض الدمايطه عليهم اكتفوا  بالإدارة فقط.

https://fb.watch/myf7biS5T1/?mibextid=RUbZ1f

دمياط دمياط الجديدة صالون الحلاقة صالون رجالي ليست للرجال فقط مهنة الحلاقة محافظة دمياط مدينة دمياط الجديدة

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