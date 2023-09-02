مجدي أفشة برفقة كهربا في أحدث ظهور |شاهد

شارك الاعب مجدي أفشة صوره له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وظهر أفشة برفقة محمود كهربا من داخل حمام السباحة ونالت الصورة اعجاب الجمهور



أكد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أنه لم يتردد لحظة واحدة في توقيع عقود التجديد للنادي على بياض، مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أفشة: وافقت على تجديد عقدي مع الأهلي فورًا، ولم أتردد لحظة؛ لأن تفكير النادي في تجديد عقدي شرف كبير، وأسعدني للغاية، ولم تكن لي أي شروط على الإطلاق

يواصل النادي الأهلي، مساعيه لتعزيز خط هجومه استعدادًا لبداية الموسم الكروي الجديد، حيث تصاعدت التكهنات حولاقتراب التوقيع مع المهاجم النيجيري چون إيبوكا من نادي سيراميكا كليوباترا.

وتأمل إدارة الأهلي في تعزيز خياراتها الهجومية من خلال اللاعب النيجيري الذي أبدع في مشاركته مع نادي أهليطرابلس الليبي.



وتزامنت مفاوضات الأهلي مع إدارة سيراميكا كليوباترا مع تأكيد مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على ضرورة تدعيم الهجوم.

وبالنظر إلى أن المفاوضات مع لاعبين آخرين لم تسفر عن نتائج إيجابية، يأمل الأهلي في حسم صفقة إيبوكا لتعزيزخطوطه الهجومية.