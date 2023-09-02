علاقة محمد الفايد بالرياضة وامتلاكه لنادى انجليزي .. القصة كاملة

توفى الملياردير المصري محمد الفايد بعد مرور 26 عامًا تقريبًا على اليوم الذي قُتل فيه ابنه إلى جانب الأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.

كان رجل الأعمال المصري، أشهر من دخل مجال شراء الأندية فى إنجلترا من العرب بعد استحواذه على نادي فولهام الإنجليزي عام 1997 مقابل 6.5 مليون جنيه أسترليني ، يبلغ من العمر 94 عامًا.

الفايد ولد عام 1929 في محافظة الإسكندرية وهو من أشهر رجال الأعمال أصحاب الأصول العربية في انجلترا حيث احتل المركز الثالث ووضعته مجلة فوربس العالمية ضمن قائمة الأثرياء العرب.

ويعرف الفايد بمتجر هارودز الشهير فى لندن، والذي باعه لقطر بقيمة مقدرة 2.4 مليار دولار عام 2010 و يمتلك أيضاً فندق (Ritz Paris) الذى تم إعادة افتتاحه عام 2016 بعد تجديدات دامت لأربع سنوات وكان يهدف الفايد ليصبح فولهام أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في غضون خمس سنوات منذ شراءه حيث كان الفريق ينافس في الدرجات الأدنى وبالفعل تقدم حتى وصل إلي دوري الدرجة الأولى "شمبوينشيب" في موسم 2000-2001 .

وقاد كيفن كيجان قائد منتخب إنجلترا السابق الفريق لتصدر البطولة وحصل فولهام تحت قيادته على 102 نقطة مسجلاً 90 هدف في الموسم ليصعد الفريق إلى بريميرليج ويتولى تدريبه قبل بداية الموسم الفرنسي جان تيجانا.

وفي عام 2002 توج فولهام بكأس إنترتوتو بعد الفوز على بولونيا الإيطالي 5-3 بمجموع اللقاءين وفي موسم 2009-2010 كان الفريق قاب قوسين أودني من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي ولكنه خسر 1-2 من أتلتيكو مدريد في النهائي وتحديداً قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الإضافي.

ودخل الفايد في سلسلة من الأزمات والمشاكل سواء داخل النادي أو مع مسئولي الكرة في انجلترا ، حيث طالب بوضع حد أقصى لأجور لاعبي كرة القدم ، وانتقد المسئولين عن إدارة اتحاد كرة القدم والدوري الممتاز ووصفهم بـ "الحمير" التي تنبهر بالمال ولا تفهم في الإدارة".

وفي يوليو 2013 ، أُعلن الفايد بيعه للنادي إلى رجل الأعمال الباكستاني الأمريكي شهيد خان مقابل الصفقة 150 مليون جنيه أسترليني بحسب صحيفة ديلي "تليجراف" البريطانية .

وتقاعد الفايد في السنوات الأخيرة ليبتعد عن الأضواء تاركًا إدارة أعماله لعائلته.