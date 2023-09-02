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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيهات السيسي بدراسة توصيات الحوار الوطني الخاصة بالتأمين الصحي تتصدر اهتمامات الصحف

صدى البلد

تصدر الشأن المحلي اهتمامات الصحف الصادرة، صباح اليوم /السبت/، من بينه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات لجنة الصحة بالحوار الوطني الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.


ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. التأمين الصحي الشامل تدرس توصيات الحوار الوطني لتسريع التنفيذ).. ذكرت الصحيفة أن الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وجَّه بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات لجنة الصحة بالحوار الوطني الخاصة بالتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم فى تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية السابقة بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية حيث يرتكز على الفصل بين جهات التمويل والإدارة، والرقابة والاعتماد، وتقديم الخدمات مع تحفيز القطاع الطبي الخاص على المشاركة في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.


وأضافت الصحيفة أن الوزير قال - خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية - إن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.

وتحت عنوان (انطلاق التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2023").. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2023"، والذي يستمر حتى 14 سبتمبر الجاري، انطلقت بميادين التدريب القتالي بقاعدة "محمد نجيب" العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8 آلاف مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر.


وأضافت الصحيفة أن خلال مراسم الافتتاح ألقى اللواء أ.ح أسامة نجا رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب المشترك، مشيرا إلى أهمية التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع" الذي يعد من أرقى التدريبات التي تشهدها المنطقة كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري، بالإضافة إلى الإطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية.

وفي الشأن المحلي أيضا.. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) - تحت عنوان ("السكك الحديدية" تتيح حجز التذاكر "أون لاين") - أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت أمس /الجمعة/إتاحة خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد "أونلاين" عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.


وأضافت الصحيفة أن الهيئة أشارت إلى أن هذا التعاون استكمالًا لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كافة الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها "إي فاينانس"، يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيًا ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

وعالميًا.. وتحت عنوان (النيجر تعلق عمل الوكالات الدولية.. وباريس: سندافع عن منشآتنا العسكرية).. ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن سلطات النيجر أعلنت تعليق أنشطة المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات المحلية غير الحكومية في مناطق العمليات العسكرية.‪ ‬
ونقلت الصحيفة عن بيان وزارة الداخلية في الحكومة المشكلة من قبل المجلس العسكري، القول إنه: "نظرا إلى الوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي للقوات المسلحة، تبلغ الوزارة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر بتعليق جميع الأنشطة والتحركات في مناطق العمليات مؤقتا".


وأضافت الصحيفة أن هيئة الأركان الفرنسية من جهتها شددت على أن الجيش مستعد للرد على أي توترات جديدة تستهدف المنشآت العسكرية والدبلوماسية في النيجر‪. 

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