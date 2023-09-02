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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط سابق في الجيش الأمريكي يكشف موعد انتهاء الهجوم الأوكراني المضاد

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

كشف الضابط السابق في الجيش الأمريكي دانييل ديفيس، اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، عن موعد انتهاء الهجوم الأوكراني المضاد الذي تشنه كييف ضد القوات الروسية.

وقال ضابط القوات المسلحة الأمريكية المتقاعد دانييل ديفيس إن الهجوم المضاد الأوكراني سينتهي بحلول نهاية سبتمبر الجاري، حيث استنفدت القوات المسلحة الأوكرانية معظم إمكاناتها.

وذكر موقع “روسيا اليوم الإخباري نقلا عن ”ديفيس" قوله إنه: "إلى جانب ارتفاع معدلات الضحايا واقتراب موسم الأمطار، فمن المرجح أن يكتمل الهجوم الأوكراني قبل نهاية سبتمبر".

وشدد ديفيس على أنه من الناحية الاستراتيجية، ظل خط المواجهة على حاله كما كان في بداية عام 2023.

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية استنفذت إمكاناتها العسكرية عمليًا، وبالتالي من غير المرجح أن يكون لدى كييف موارد كافية لمزيد من التقدم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في الفترة من 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر، دمر أفراد عسكريون روس من مجموعة زابوروجي ما يقرب من ألف جندي أوكراني، قاموا بـ 44 محاولة لمهاجمة الوحدات الروسية في هذا الجزء من الجبهة.

ضابط سابق في الجيش الأمريكي الجيش الأمريكي الهجوم الأوكراني المضاد وزارة الدفاع الروسية

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