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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 336 مبايعة بقيمة 987.98 مليون درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 260 مليون درهم و284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 727.98 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 19.58 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 16.21 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 113.08 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7.89 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15.04 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 15.04 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 47.39 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 125.62 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 28.58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 61.36 مليون درهم منها 7 رهون أراض بقيمة 18.61 مليون درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 42.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 6.57 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 6.45 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 312.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 95.33 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 85.9 مليون درهم.

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