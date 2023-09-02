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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أموال كثيرة .. كيف استفاد المدونون العسكريون الروس من الحرب ماديا ؟

ارشيفية
ارشيفية

وجدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أصحاب النفوذ المؤيدين للحرب في روسيا يحققون عائدات إعلانية كبيرة من خلال تغطيتهم للصراع على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى جانب حصة يومية من مقاطع الفيديو لضربات الطائرات بدون طيار والإدعاءات حول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإنهم يشاركون في إعلانات لأي شيء بدءًا من العملات المشفرة وحتى الموضة.

يُعرفون في روسيا باسم زي بلوجرز "Z-Bloggers" بسبب دعمهم للحرب التي غالبًا ما يُرمز إليها بالحرف Z، وغالبًا ما يتم دمجهم مع الجيش الروسي وينشرون لقطات من خط المواجهة حيث يدعون الشباب الروس للتجنيد.

منذ بدء الحرب في فبراير 2022، اكتسب المؤثرون المؤيدون للحرب ملايين المتابعين على تيليجرام، وهي منصة التواصل الاجتماعي التي تحول إليها العديد من الروس بعد أن حظر الرئيس فلاديمير بوتين انستجرام وفيسبوك وتويتر.

أدى هذا الانفجار في عدد المستخدمين إلى زيادة كبيرة في سوق إعلانات Telegram.

وقد استفاد المؤثرون في الحرب من هذا.


كان أحدهم ألكسندر كوتس ، وهو مراسل مخضرم لصحيفة موالية للحكومة والذي أصبح مؤثرًا في الحرب، وله أكثر من 600 ألف متابع على قناته الشخصية على تيليجرام.

وقال ألكسندر كوتس، المدون العسكري، إن الأمر سيكلف ما بين 48 ألفًا إلى 70 ألف روبل (440 إلى 680 جنيهًا إسترلينيًا) لكل منشور على قناته، اعتمادًا على مدة بقاء الإعلان في الجزء العلوي من  Telegram.

ينشر كبار المؤثرين في الحرب إعلانًا واحدًا على الأقل يوميًا، لذا فإن دخلهم المحتمل يفوق متوسط الأجر الشهري في روسيا البالغ 66 ألف روبل (550 جنيهًا إسترلينيًا).

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