عاطف الشيتاني يعدد مميزات حملات تنظيم الأسرة والإنجاب.. تفاصيل

قال عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية، إن الحملات الخاصة بالإنجاب هامة للغاية، وضرورية لتنظيم الأسرة والإنجاب، متابعا: الدولة توفر شبكة من الوحدات الصحية داخل كافة قرى الصعيد.



وأضاف عاطف الشيتاني، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن حملة " حقك تنظمي" تستهدف تنظيم الإنجاب والأسرة، من خلال عقد حملات توعوية وتثقيفية، منوها بأن الحملات توفر كافة المعلومات الخاصة بالإنجاب.



وشدد على ضرورة أن وسائل تنظيم الحمل متاحة في الوحدات الصحية، بأسعار رمزية، وجميعها أمنه، ولا تشكل أي خطر على حياة الأم.