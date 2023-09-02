محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف وتطوير عمارات الأوقاف بالعجيزي في طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، يرافقه الدكتور احمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقا للجدول الزمني.

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة أعمال رصف طريق قناة طنطا الملاحي بداية من كوبري هيلانه وحتى كوبري شنودة بالإضافة إلى تفقد أرض المجزر القديم تمهيدا للاستفادة منها.

وتابع رحمي جولته بتفقد مشروع تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات عدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية واطفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير والترميم الجارية بمسجد المنشاوي.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا

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