محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 88 تعديا على الأراضى الزراعية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية نجحت فى تنفيذ الإزالة الفورية لـ 88 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية 2فدان و22قيراط و19سهم، وذلك خلال حملات موسعة شنتها حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالاشتراك مع الوحدات المحلية خلال الفترة من 1 وحتى 30 أغسطس الماضى ، موجهاً بمواصلة الجهود والتصدي لكافة مخالفات البناء وإزالتها في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزالة 9 حالات تعدى بمساحة 6 قيراط و 17 سهم ، و19 حالة بمركز 14 قيراط و13 سهم ، و 12 حالة تعدى بمركز الباجور بمساحة 4 قيراط و 9 سهم ، وكذا إزالة 11 حالة بمنوف بمساحة 6 قيراط و12 سهم ، وفى مركز بركة السبع تم إزالة 12 حالة بمساحة 5 قيراط و11 سهم ، و12 حالة بقويسنا بمساحة فدان و3 قيراط و 12 سهم ، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات بالشهداء بمساحة 4 قيراط و6 سهم ، و6 حالات إصلاح زراعي بمساحة قيراط و 11 سهم.



وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تحرير (5 ألاف و 983) محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالي مساحة (830 فدان و13 قيراط و13 سهم) بنطاق المحافظة ، لافتا إلى استرداد مساحة ( 521 ألف و231) م2 بما يعادل (124 فدان و2 قيراط و 14 سهم ) بعدد ( 1346) حالة بدون زراعة، وتم رفع كافة التشوينات والانقاض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن.



ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق التام مع مديرية الزراعة والجهات المعنية جهودهم المكثفة في المرور الميداني لرصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة و دوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين حفاظا على حقوق و هيبة الدولة .