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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل الشبكات خلال شهر سبتمبر

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المنوفية

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر سبتمبر 2023 م .

وشدد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

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وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل. 
 

جدول غسيل الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
جدول غسيل الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
جدول غسيل الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
جدول غسيل الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
جدول غسيل الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
جدول غسيل الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
جدول غسيل الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
جدول غسيل الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
جدول غسيل الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
جدول غسيل الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
الجدول الزمني تشغيل المياة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي سبتمبر 2023 شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية مياه المنوفية

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