محافظ المنوفية يتفقد ممشى شبين الكوم الجديد وإصلاحات كوبري القاصد

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مركزي شبين الكوم والباجور للوقوف على حجم الأعمال المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

ورافق المحافظ محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق ، المهندس حمدى شوقى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم .



بدأت الجولة ، بتفقد محافظ المنوفية أعمال الصيانة والإصلاحات بكوبري القاصد بحي غرب شبين الكوم ، وتابع أخر مستجدات الأعمال كونه مدخل حيوي وهام للعاصمة ، وأوضحت رئيس حى غرب شبين الكوم أنه جارى الانتهاء من أعمال تكسير البلاطات الخرسانية القديمة تمهيدا لبدء أعمال الصيانة .

ووجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال الصيانة وتذليل كافة العقبات للانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ، مع ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لصيانة الكوبري تمهيداً لتشغيله وإعادة فتحه للمركبات حفاظاً علي مصالح المواطنين .

كما تفقد المحافظ موقف سيارات بركة السبع بنطاق حي غرب ( إنشاء جديد ) ، حيث تم نهو كافة أعمال الهيكل والصاج المعدني ، وجاري الانتهاء من صب الطبقة الخرسانية علي مساحة 2400 م2 ، ووجه المحافظ مدير إدارة المرور بتنظيم حركة السيارات ونقلها من الموقف القديم الي الجديد وذلك عقب الانتهاء من الأعمال الانشائية للموقف الجديد ، فيما وجه رئيس حي غرب بضرورة وضع تصور لاستغلال الموقف القديم من خلال إقامة محلات تجارية ومطاعم ولاند اسكيب للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما تابع المحافظ أعمال التطوير بمنطقة كورنيش القاصد الجديد ، والتي تتضمن إقامة ممشي في المنطقة من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد، حيث جارى أعمال صب الجسات وقد وجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل به كونه متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة .

ووفقاً لبنود بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية في مطلع الشهر الحالي بهدف تعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة ، تفقد محافظ المنوفية منطقة أمام مستشفى شبين الكوم التعليمي ، وذلك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وحرصاً علي تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق بما يعود بالنفع العام علي المحافظة والمواطنين ، ووجه المحافظ بالبدء فوراً في إجراءات الرفع المساحي للمنطقة المستهدفة للبروتوكول ، ووضع التصورات المقترحة لإقامة المشروعات الاستثمارية والاقتصادية المناسبة ، علي أن يتم السير في إجراءات الطرح والتنفيذ الأسبوع القادم ، كما وجه المحافظ بعقد لقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال للاستماع إلى آرائهم ورؤيتهم الإستثمارية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة .



وخلال تفقده ، قال محافظ المنوفية أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة المنوفية علي الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة وذلك وفقاً لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشياً مع التوجيهات العامة لتعظيم الاستفادة من الاصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة بالنفع علي المواطنين وتعظيم موارد المحافظة .



وتضمنت الجولة ، تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير وتوسعة محور صلاح خطاب بميت خاقان ، حيث تابع أعمال نهو وضع طبقة الأساس وتوسعة المحور بطول 1 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه وجاري التجهيز لوضع الطبقة الاسفلتية النهائية ، ووجه المحافظ بتسوية وتمهيد طريق ترعة المشروع مع وضع تصور لإدراج الطريق ضمن خطة الرصف لتسهيل الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بالطريق الرابط بين حضانة الفاروق وترعة المعهد خلف المهبط بنطاق حي شرق بطول 300 م وبتكلفة مليون جنيه ، وجارٍ توسعة الطريق وتجهيز وضع طبقة الاساس تمهيداً لأعمال الرصف ، فيما تفقد المحافظ أعمال تطوير منطقة ميدان عايدة بميت خاقان ، وكذا تفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق الباجور - بنها بطول 3 كم وبتكلفة 15 مليون جنيه ( أعمال رصف متكاملة ) ، حيث جاري الانتهاء من وضع الطبقة الاسفلتية النهائية بالطريق والانتهاء من كافة الاعمال لتنظيم حركة سير المركبات ومنع الاختناقات المرورية .

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميدانى بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول ، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية