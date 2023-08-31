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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر دعم نادى الوحدة لذوى الهمم في شبراباص بشبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية


إلتقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بأعضاء مجلس إدارة نادى الوحدة لذوى الهمم بقرية شبراباص بشبين الكوم  ، حيث تم الاستماع إلى مطالبهم لإيجاد الحلول المناسبة لها فى إطار اللوائح والقوانين بما يساهم في دمجهم في كافة القطاعات والفعاليات داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم .

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ و حسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة لشئون الشباب، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لتلك الفئة كونهم جزء لايتجزا من المجتمع  .

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تناول اللقاء سبل دعم المحافظة لنادى الوحدة حتى يتسنى تسجيل الفرق الرياضية والمشاركة فى كافة الألعاب الخاصة بذوى الهمم باختلاف إعاقتهم " الحركية والبصرية والصم وضعاف السمع والأقزام والشلل الدماغى والذهنى " ، وقد كلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة إمكانية دعم النادى ماديا وتوفير كافة الخدمات به لمزاولة أنشطتهم الرياضية والثقافية ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم دعمه الكامل لأبنائه من ذوى الهمم وتحقيق طموحاتهم ، فضلاً عن تقديم كافة الخدمات المتاحة لهم .
هذا وقد قدم أعضاء مجلس إدارة نادى الوحدة شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية لمجهوداته المضنية وحرصه على الاهتمام بهم ومد يد العون لهم بالتواصل الدائم معهم وتلبية مطالبهم .

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