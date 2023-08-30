رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس أون لاين

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماع اللجنة الإستشارية لدراسة تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية للوظائف الأعلى من بعض قرارات اللجان العلمية أون لاين ،بمشاركة اعضاء اللجنة .

وأشار القاصد إلي أن اللجنة قامت بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة و متابعة ما تم تنفيذه من قرارات بالجلسة السابقة .



وأكد القاصد، أن اللجنة ناقشت التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية من قرارات اللجان العلمية، كما قررت اللجنة رفع التظلمات التي تنطبق عليها الأحكام و ثبت جديتها إلي المجلس الأعلى للجامعات لبحثها وإصدار قرار بشأنها.