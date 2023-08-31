محافظ المنوفية: غلق 3 مخابز بلدية بتلا والسادات لمدة شهر

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق محل بناحية زاوية رزين مركز منوف ملحق به طلمبات رصيف لبيع السولار والبنزين وذلك لتجميعه 500 لتر سولار و500 لتر بنزين 80 بغرض بيعها بالسوق السوداء ومزاولة النشاط بدون ترخيص ، و مخبز سياحى حر بناحية سلامون بحري مركز الشهداء لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية ومزاولة النشاط بدون ترخيص ، ومصنع خل بناحية بندر منوف لمزاولة النشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.



جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشأن مرور اللجان المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المحلات والأسواق والمخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.



وفي ذات السياق وافق المحافظ على غلق (3) مخابز بلدية بمركزى تلا والسادات لمدة شهر، وآخر لمدة شهرين بمركز السادات كعقوبة إدارية لمخالفتهم اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (30) لسنة 2017 ، و(37) لسنة 2020 بانتاج خبز بلدى ناقص الوزن .

وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب