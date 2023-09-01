محافظ المنوفية يتابع أعمال التشطيبات النهائية بمجمع المواقف النموذجى وإنشاء مستشفى أشمون الجديدة

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة ، وذلك فى إطار متابعته الدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم التيسيرات اللازمة ، مؤكداً على أننا مستمرون فى تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى للمشروع لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة لضمان نهو كافة الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، لافتاً أن مستشفى أشمون الجديدة ستعد صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.



وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه تم الإنتهاء من أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال بالموقع تمهيداً للبدء فى الأعمال الخرسانية للقواعد المسلحة للمستشفى ، والمقامة على مساحة 7 أفدنة تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وبتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " ، كما تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بإقامة مجمع المواقف النموذجى والمقام على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون بمساحة حوالي 3 أفدنة بنسبة تنفيذ93 %، وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة .



وفى سياق متصل ، تابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالى لخطة الرصف بالخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 بنطاق المراكز والمدن والأحياء ، حيث جارى أعمال تركيب البلدورات بالأرصفة الجانبية بالشارع الخلفي لعبد المنعم رياض بمركز ومدينة أشمون بطول حوالي 1كم ، بالإضافة إلى إستمرار الأعمال التحضيرية من قطع الفرمة وتوسعة شارع بور سعيد بإجمالى أطوال 2800 متر بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة البيضاء بمدخل مدينة أِشمون تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف ، وكذا أعمال تسوية وتمهيد طبقة السن والأساس بطريق كفر السيد بداية من كوبري كفر السيد وحتي مركز الشباب بطول حوالي 540م وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بقري مركز أشمون.

فيما تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير ورصف ورفع مطابق الصرف الصحى بإحدى الوصلات على امتداد شارع المنياوي بمدينة الشهداء بطول ٥٠ متر تمهيداً لتركيب الإنترلوك ، فضلا عن تركيب الإنترلوك بشارع غزالة المتفرع من شارع كمال النجار بطول ١٥٠ متر ، وفرد طبقة السن على امتداد شارع الكنيسة المتفرع من شارع ترعة الغزالية ، بالإضافة إلى تمهيد الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهداء المركزي الجديد نقل وتجنيب أعمدة الإنارة العامة وإزالة المظلات بالشارع لتوسعة الطريق كونه طريق حيوى وهام.

هذا وتم متابعة أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق الباجور / بنها بنطاق قرية ميت الوسطى بمركز ومدينة الباجور ، وفى مدينة منوف ، تم متابعة قطع الفرمة بشارع محمد فريدوشارع الهندسة ومتفرعاته بعزبة المحطة تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك ، وكذا تطوير ورفع كفاءة شارع الشوربجى والجندى تمهيدا للبدء في أعمال الرصف ، فيما تم متابعة أعمال قطع الفرمة بشارع غبريال بمركز ومدينة بركة السبع للبدء فى أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة .

وفى نطاق حى شرق ، تم متابعة أعمال تركيب بلاعات الأمطار بالطريق الرابط بين ميدان عايده وطريق حضانة الفاروق ، فضلا عن متابعة فرد طبقه السن بتوسعه محور صلاح خطاب وقطع الفرمه بالطريق الرابط بين ارض المهبط ومحور صلاح خطاب وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة وتخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة.