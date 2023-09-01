عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال التشطيبات النهائية بمجمع المواقف النموذجى وإنشاء مستشفى أشمون الجديدة

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة ، وذلك فى إطار متابعته الدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم التيسيرات اللازمة ، مؤكداً على أننا مستمرون فى تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى للمشروع لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة لضمان نهو كافة الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، لافتاً أن مستشفى أشمون الجديدة ستعد صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.


 وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه تم الإنتهاء من أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال بالموقع تمهيداً للبدء فى الأعمال الخرسانية للقواعد المسلحة للمستشفى ، والمقامة على مساحة 7 أفدنة تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وبتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " ، كما تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بإقامة مجمع المواقف النموذجى والمقام على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون بمساحة حوالي 3 أفدنة بنسبة تنفيذ93 %، وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة .

محافظ المنوفية يتفقد ممشى شبين الكوم الجديد وإصلاحات كوبري القاصد

محافظ المنوفية يقرر دعم نادى الوحدة لذوى الهمم في شبراباص بشبين الكوم


وفى سياق متصل ، تابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالى لخطة الرصف بالخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 بنطاق المراكز والمدن والأحياء ، حيث جارى أعمال تركيب البلدورات بالأرصفة الجانبية بالشارع الخلفي لعبد المنعم رياض بمركز ومدينة أشمون بطول حوالي 1كم ، بالإضافة إلى إستمرار الأعمال التحضيرية  من قطع الفرمة وتوسعة شارع بور سعيد بإجمالى أطوال 2800 متر بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة البيضاء بمدخل مدينة أِشمون تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف ، وكذا أعمال تسوية وتمهيد طبقة السن والأساس بطريق كفر السيد بداية من كوبري كفر السيد وحتي مركز الشباب بطول حوالي 540م وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بقري مركز أشمون. 
فيما تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير ورصف ورفع مطابق الصرف الصحى بإحدى الوصلات على امتداد شارع المنياوي بمدينة الشهداء بطول ٥٠ متر تمهيداً لتركيب الإنترلوك ، فضلا عن تركيب الإنترلوك بشارع غزالة المتفرع من شارع كمال النجار بطول ١٥٠ متر ، وفرد طبقة السن على امتداد شارع الكنيسة المتفرع من شارع ترعة الغزالية ، بالإضافة إلى تمهيد الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهداء المركزي الجديد نقل وتجنيب أعمدة الإنارة العامة وإزالة المظلات بالشارع لتوسعة الطريق كونه طريق حيوى وهام.
هذا وتم متابعة أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق الباجور / بنها بنطاق قرية ميت الوسطى بمركز ومدينة الباجور ، وفى مدينة منوف ، تم متابعة قطع الفرمة بشارع محمد فريدوشارع الهندسة ومتفرعاته بعزبة المحطة تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك ، وكذا تطوير ورفع كفاءة شارع الشوربجى والجندى تمهيدا للبدء في أعمال الرصف ، فيما تم متابعة أعمال قطع الفرمة بشارع غبريال بمركز ومدينة بركة السبع للبدء فى أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة . 
وفى نطاق حى شرق ، تم متابعة أعمال تركيب بلاعات الأمطار بالطريق الرابط بين ميدان عايده وطريق حضانة الفاروق ، فضلا عن متابعة فرد طبقه السن بتوسعه محور صلاح خطاب وقطع الفرمه بالطريق الرابط بين ارض المهبط ومحور صلاح خطاب وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة وتخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية المشروعات التنموية والخدمية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خطة الرصف محافظ المنوفية مدينة اشمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

ترشيحاتنا

11 كلية بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 مطلوبة في سوق العمل.. اعرفها

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 740 ألف جنيه

لتوفير الدولارات.. نقيب الفلاحين: الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة

في 40 ألف منفذ.. التموين تبدأ صرف سلع سبتمبر .. تفاصيل

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

مجموعة سهلة لـ ليفربول في قرعة الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

سر حياته.. نصيحة ذهبية من معمر بريطاني يبلغ 111 عاما

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ