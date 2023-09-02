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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أثناء صلاة العشاء.. مصرع 7 أشخاص خلال هجوم مسلح شمال نيجيريا

نيجيريا
نيجيريا

ذكرت وسائل إعلام نيجيرية اليوم السبت، أن ولاية كادونا بشمال نيجيريا شهدت هجوما مسلحا على المصلين خلال أدائهم صلاة العشاء أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" المحلية أن مسلحين هاجموا مسجد بقرية سايا سايا في منطقة حكومة إيكارا المحلية بولاية كادونا، مما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص.

وأوضحت أن خمسة من الضحايا ماتوا بالرصاص في المسجد، بينما صرع الضحيتان المتبقيتان في مواقع مختلفة داخل المنطقة.

ووقع الحادث حوالي الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيجيريا عندما كان القرويون يؤدون صلاة العشاء في مسجد محلي.

وقال أحد سكان القرية، إن قرويين آخرين أصيبا بأعيرة نارية وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد رئيس القرية ملام عبد الرحمن يوسف الحادث، قائلا إن قائد الأمن في القرية كان من بين الضحايا الذين قتلوا داخل المسجد.

وقال "يوسف": "اشتبهنا في أنهم تعقبوا قائد الأمن إلى المسجد لمهاجمته، كنا داخل المسجد نصلي عندما وصلوا وبدأوا في إطلاق النار وقُتل خمسة أشخاص في المسجد، كما مات سائق كان ينقل مواد غذائية إلى القرية، وأضاف أن الشخص الآخر مات في قرية مجاورة".

وقال إن وكالات أمنية تضم جنودا وشرطة من بلدة إيكارا ومنطقة بالجور وصلت إلى مكان الحادث حوالي الساعة 12:30 صباحا، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المسلحين قد غادروا القرية بالفعل.

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