الحركة الوطنية يعين اللواء سيد السلال أمينا للحزب بالقاهرة .. وتجهيز حملات توعية ودورات تدريبية

وافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد الضبع، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والتي تضمنت تعين اللواء سيد عبد الله محمد ابراهيم السلال أمينا للحزب بمحافظة القاهرة.

كما تقرر تكليف اللواء سيد السلال باعادة تشكيل امانة الحزب بالمحافظة وضخ دماء جديدة في الحزب من الكوادر الشابة والفاعلة القادرة علي العمل الحزبي والميداني .



واكد الامين الجديد لحزب الحركة الوطنية المصرية بالقاهرة ان المرحلة المقبلة ستشهد تدشين العديد من المبادرات التوعوية والواصل مع الجماهير بشكل مباشر من اجل تقديم الخدمات والتصدي للشائعات وشرح حجم الانجازات التي تحققت في مصر خلال السنوات الاخيرة.

وتابع اللواء السلال في أول تصريحات اعلاميه له عقب توليه امانة الحركة الوطنية بالقاهرة مؤكدا علي اننا نجهز حزمة من الدورات التدريبية والتأهيلية للكوادر الشبابية والراغبين في ممارسة العمل السياسي وسيحاضر في الدورات عدد من الخبراء والمتخصصين بما يمنح الحزب في محافظة القاهرة حالة من الزخم والتواصل الحقيقي مع الناس مشددا علي ان الحركة الوطنية ستكون مركزا لجذب الشباب وجذب كل الراغبين في ممارسة عمل حزبي معتدل متوازن يراعي المصلحة العامة ويدفع نحو مزيد من الديمقراطية والحرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع قواعد راسخة لبناء الجمهورية الجديدة .

الجديد بالذكر أنه بعد موافقة رئيس الحزب، علي المذكرة فقد أصدر الأمين العام القرار الذي يحمل رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٣م.

وجاء فيه:

بعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧م

وتعديلاته

وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب وبعد العرض على السيد رئيس الحزب وموافقة سيادته

تقرر الاتى

المادة الأولى: يعين السيد / سيد عبد الله محمد ابراهيم السلال أمينا للحزب بمحافظة القاهرة

المادة الثانية : يكلف سيادته بإعادة تشكيل أمانة الحزب بمحافظة القاهرة

المادة الثالثة : يتم إلغاء القرار رقم ۲٥ لسنة ٢٠٢٣م والخاص بتعيين سيادته أمينا لأمانة الشئون الأمنية للحزب

المادة الرابعة : ينفذ اعتبارا من تاريخه