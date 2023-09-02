عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحركة الوطنية يعين اللواء سيد السلال أمينا للحزب بالقاهرة .. وتجهيز حملات توعية ودورات تدريبية

حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية

وافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد الضبع، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والتي تضمنت تعين اللواء سيد عبد الله محمد ابراهيم السلال أمينا للحزب بمحافظة القاهرة.

كما تقرر تكليف اللواء سيد السلال باعادة تشكيل امانة الحزب بالمحافظة وضخ دماء جديدة في الحزب من الكوادر الشابة والفاعلة القادرة علي العمل الحزبي والميداني .


واكد الامين الجديد لحزب الحركة الوطنية المصرية بالقاهرة ان المرحلة المقبلة ستشهد تدشين العديد من المبادرات التوعوية والواصل مع الجماهير بشكل مباشر من اجل تقديم الخدمات والتصدي للشائعات وشرح حجم الانجازات التي تحققت في مصر خلال السنوات الاخيرة.

وتابع اللواء السلال في أول تصريحات اعلاميه له عقب توليه امانة الحركة الوطنية بالقاهرة مؤكدا علي اننا نجهز حزمة من الدورات التدريبية والتأهيلية للكوادر الشبابية والراغبين في ممارسة العمل السياسي وسيحاضر في الدورات عدد من الخبراء والمتخصصين بما يمنح الحزب في محافظة القاهرة حالة من الزخم والتواصل الحقيقي مع الناس مشددا علي ان الحركة الوطنية ستكون مركزا لجذب الشباب وجذب كل الراغبين في ممارسة عمل حزبي معتدل متوازن يراعي المصلحة العامة ويدفع نحو مزيد من الديمقراطية والحرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع قواعد راسخة لبناء الجمهورية الجديدة .

الجديد بالذكر أنه بعد موافقة رئيس الحزب، علي المذكرة فقد أصدر الأمين العام القرار الذي يحمل رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٣م.

وجاء فيه:

بعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧م
وتعديلاته
وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب وبعد العرض على السيد رئيس الحزب وموافقة سيادته
تقرر الاتى
المادة الأولى: يعين السيد / سيد عبد الله محمد ابراهيم السلال أمينا للحزب بمحافظة القاهرة 
المادة الثانية : يكلف سيادته بإعادة تشكيل أمانة الحزب بمحافظة القاهرة 
المادة الثالثة : يتم إلغاء القرار رقم ۲٥ لسنة ٢٠٢٣م والخاص بتعيين سيادته أمينا لأمانة الشئون الأمنية للحزب
المادة الرابعة : ينفذ اعتبارا من تاريخه

حزب الحركة الوطنية المصرية الحركة الوطنية حزب الحركة الوطنية اللواء رؤوف السيد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

بشأن الديون والاستثمارات.. تعديل نظرة الاقتصاد المصري إلى مستقرة| بشرى سارة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

ترشيحاتنا

فى ذكراه.. دخول عامر منيب الفن بالصدفة.. وقصة مرضه المأساوية

الصحة: 80% من المصابين بمتحور كورونا الجديد لا يحتاجون علاج

إسرائيا.. إصابة 100 في اشتباكات بين طالبي اللجوء الإرتريين والشرطة

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

ماذا يحدث في فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية؟ تفاصيل

اعرف أخر أسعار نيسان صنى بعد الزيادات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

وسط المخابئ.. أطفال أوكرانيا يعودون للمدارس| تفاصيل

هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ