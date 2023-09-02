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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصرالله يلتقي بالعاروري والنخالة في بيروت لتقييم الوضع المشترك

نصرالله يلتقي بالعاروري
نصرالله يلتقي بالعاروري والنخالة في بيروت لتقييم الوضع

التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، في بيروت، بنائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، وفقًا لموقع "يسرائيل هيوم".

وحسب الموقع العبري: فقد استعرض ثلاثتهم آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية في فلسطين وخاصة الضفة الغربية، وفق قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

والأحد، هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قادة حركة حماس بدفع "الثمن كاملًا"، معتبرًا أن إسرائيل تواجه "موجة من الإرهاب من الداخل والخارج".

وأضاف نتنياهو: "في حماس يدركون جيدًا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا في الضفة الغربية وغزة وفي أي مكان آخر".

وانتشرت صورة لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مرتدياً الزي العسكري وأمامه بندقيته، وذلك بعد تهديد نتنياهو باغتياله.

يأتي ذلك في وقت تشهد الأراضي الفلسطينية تنامي وتيرة عمليات المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه، وتغوّلاً غير مسبوق من حكومة نتنياهو وحربها المتواصلة ضد الأرض والإنسان والمقدسات الفلسطينية.

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