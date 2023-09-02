تدريبات مشروع ابدأ حلمك تتواصل في الوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد استمرار تدريبات مشروع ابدأ حلمك أحد المشروعات الفنية لإعداد واكتشاف الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح، وذلك بدعم من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، وبحضور المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع .

وقالت إبتسام عبدالمريد، مدير فرع ثقافة الوادى الجديد التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، إن تدريبات مشروع ابدأ حلمك مستمرة بحضور الكاتب المسرحي سعيد حجاج مدرب الدراما، والمخرج خالد ابو ضيف المدير الإقليمى للمشروع، حيث شهد مسرح وسينما هيبس التدريبات ووضع اللمسات الأخيرة للمشروع ومتابعة مستوى المتدربين وما وصلوا إليه في جميع العناصر، بحضور المخرج حسن رفقى، والمخرج محمد سعد،المشرفين الإقليمين للمشروع بالخارج.