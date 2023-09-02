الخارجية الروسية تكشف الأسباب الحقيقية لانسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت عن الأسباب الحقيقية التي دعت موسكو للانسحاب من صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية في يوليو الماضي.

وقال "زاخاروفا" إن مبادرة البحر الأسود كانت تتضمن في السابق ضمانات لروسيا، بما في ذلك إعادة ربط مصرف "روسيلخوزبانك" الزراعي الروسي بنظام الدفع البنكي "سويفت".

ونظام "سويفت" هو شريان مالي عالمي يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود طردت منه موسكو في الأيام الأولى من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على المعلومات التي تفيد بأن الحزمة الجديدة من مقترحات الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب تتضمن إعادة ربط مصرف "روسيلخوزبانك" الزراعي بـ "سويفت" وإلغاء تجميد أصول الشركات من روسيا قائلة "في السابق، كان هذا أيضًا “ضمنيًا”، لكنه لم ينجح أبدا"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تتضمن مقترحات لاستعادة اتفاق الحبوب.

وقال لافروف إن رسالة جوتيريش الجديدة بشأن اتفاق الحبوب لا تتضمن ضمانات.