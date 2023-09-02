إصابة 27 شرطيا إسرائيليا خلال احتجاجات الجالية الإريترية.. صور

اندلعت احتجاجات عنيفة بين مئات من طالبي اللجوء الإريتريين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب اليوم السبت خلال احتجاج ضد حدث نظمته السفارة الإريترية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 27 شرطيا أصيبوا في الاشتباكات، كما أصيب ثلاثة متظاهرين على الأقل برصاص الشرطة الذين أطلقوا الرصاص الحي بعد أن شعروا “بخطر حقيقي على حياتهم"، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وحاولت الشرطة الإسرائيلية بمعدات مكافحة الشغب وعلى ظهور الخيول تطويق المتظاهرين، الذين اخترقوا الحواجز وألقوا قطعا من الرصيف والبطاريات والحجارة على الشرطة.

وظهرت احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء العالم مع احتفال إريتريا، وهي واحدة من أكثر دول العالم قمعًا، بمرور 30 عامًا على الاستقلال من خلال مهرجانات أقامها الشتات الإريتري في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت إريتريا المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين نظموا مسيرة ضد هذه الأحداث بأنهم "حثالة اللجوء".

ويشكل الإريتريون أغلبية بين أكثر من 30 ألف طالب لجوء أفريقي في إسرائيل ويقولون إنهم فروا من الخطر والاضطهاد من دولة تعرف باسم "كوريا الشمالية الإفريقية" مع التجنيد العسكري القسري مدى الحياة في ظروف تشبه العبودية.

وفي إسرائيل، يواجهون مستقبلاً غامضاً حيث تحاول تل أبيب ولكن على الرغم من النضال من أجل البقاء، وفي ظروف مزرية في كثير من الأحيان، يقول الكثيرون إنهم يتمتعون ببعض الحريات التي لم يتمتعوا بها أبدًا في وطنهم - مثل الحق في الاحتجاج.