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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب شوارع في إسرائيل.. إصابة العشرات من الشرطة والجالية الإريترية.. صور

حرب شوارع في إسرائيل
حرب شوارع في إسرائيل

ارتفعت حصيلة الاشتباكات الجارية في تل أبيب إلى أكثر من مائة مصاب من الشرطة الإسرائيلية والمهاجرين الإريتريين الذين نظموا احتجاجات اليوم السبت أمام سفارة بلادهم، فيما يشبه حرب الشوارع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن احتجاجات عنيفة اندلعت بين مئات من طالبي اللجوء الإريتريين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب اليوم السبت خلال احتجاج ضد حدث نظمته السفارة الإريترية. 

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن أكثر من 100 شخص أصيبوا بينهم 12 في حالة خطرة، في الوقت الذي دفعت فيه الشرطة بمئات من الضباط لتعزيز القوات الموجودة في مكان الحادث.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته لوزير الأمن الداخلي بن غفير وشبتاي بـ"استعادة النظام العام".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة من الإصابات الناجمة عن إطلاق النار نتجت عن إطلاق ضباط إنفاذ القانون النار عندما شعروا أن حياتهم في خطر.

واشتبك طالبو اللجوء من إريتريا الذين كانوا يحتجون ضد حكومة أسمرة مع أنصار النظام والشرطة في المدينة الساحلية بعد أن تحولت مظاهرة إلى أعمال عنف.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مثيري الشغب وهم يرتكبون أعمال عنف وتخريب.

وحاولت الشرطة الإسرائيلية بمعدات مكافحة الشغب وعلى ظهور الخيول تطويق المتظاهرين، الذين اخترقوا الحواجز وألقوا قطعا من الرصيف والبطاريات والحجارة على الشرطة.

وبالمثل، ظهرت احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء العالم مع احتفال إريتريا، وهي واحدة من أكثر دول العالم قمعًا، بمرور 30 عامًا على الاستقلال من خلال مهرجانات أقامها الشتات الإريتري في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت إريتريا المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين نظموا مسيرة ضد هذه الأحداث بأنهم "حثالة اللجوء".

ويشكل الإريتريون أغلبية أكثر من 30 ألف طالب لجوء أفريقي في إسرائيل ويقولون إنهم فروا من الخطر والاضطهاد من دولة تعرف باسم "كوريا الشمالية الإفريقية" مع التجنيد العسكري القسري مدى الحياة في ظروف تشبه العبودية.

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