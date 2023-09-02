من داخل حمام السباحة.. إمام عاشور ينشر صورا جديدة.. شاهد

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصور إمام عاشور من داخل حمام السباحة، ونالت الصور إعجاب متابعية.

وتصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني؛ بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية.



النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي؛ باعتبارها مباراة بطولة ومهمة في تاريخ المارد الأحمر.

وترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل.

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، واستدعى 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.