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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنفيذ مشروع المونوريل..غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي لمدة 6 أشهر

طريق 26 يوليو
طريق 26 يوليو

أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق كلى لطريق  26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة ٦ أشهر في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من ٤٠٠م  وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط ٦ اكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة ٦ اكتوبر .
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة التنفيذ.
وتشير محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحويل  حركة المرور لطريق ٢٦ يوليو الرئيسى فى الاتجاهين إلى طريقى الخدمة لطريق ٢٦يوليو .


كما تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالي:
- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر وترغب في استكمال السير اتجاه ١٥مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق ٢٦ يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع ٢٦ يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى ١٥مايو وميدان سفنكس .


- حركة المركبات القادمة من كوبرى ١٥مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦اكتوبر تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق ٢٦يوليو تحديداً من أعلى نفق وادى النيل واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع ٢٦يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال اتجاه ميدان لبنان ومناطق اكتوبر.


وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم
كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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