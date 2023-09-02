بسبب بترو أتليتكو| أول رد فعل من الكاف على أزمة الدوري الإفريقي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن أول رد فعل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، بشأن أزمة بترو أتليتكو الأنجولي الأخيرة، والتي قد تؤثر على مشاركته في الدوري الإفريقي.



وتلقى بترو أتليتكو الأنجولي، خبرًا صادمًا من الاتحاد الأنجولي، يُفيد بإيقافه لمدة عامين من ممارسة أي نشاط رياضي؛ بسبب تهمة تتعلق بالفساد، مما ورط الكاف.



ووفقًا لموقع "سبورت 7" المغربي فإن لجنة المسابقات بالكاف، تدرس قرار إقصاء نادي بترو أتليتكو الأنجولي من مسابقة الدوري الإفريقي.



وأشار إلى أن الكاف يمنع مشاركة الأندية التي صدرت في حقها عقوبة الإيقاف أو التجميد، مما قد يدفعه إلى إقصاء نادي بيترو اتليتكو وتعويضه بفريق آخر.



كاف يحدد موعد قرعة الدوري الإفريقي



يُذكر أن الكاف قد حدد اليوم السبت 2 سبتمبر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، موعدًا لقرعة الدوري الإفريقي لكرة القدم بمشاركة 8 فرق على رأسها النادي الأهلي.