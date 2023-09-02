140 مصابًا في تظاهرات طالبي اللجوء الإريتريين بتل أبيب

أفادت القناة "12" الإسرائيلية في نبأ عاجل لها، بارتفاع عدد المصابين جراء الاشتباكات بين قوات الأمن وطالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب إلى 140 شخصًا.

واندلعت مواجهات عنيفة اليوم السبت بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المظاهرة خرجت احتجاجًا على مهرجان نظمته السفارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة، وأن المتظاهرين من طالبي اللجوء المعارضين للنظام في إريتريا.

من جانبها، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بإرسال قوات ضخمة لاستعادة النظام في تل أبيب، بعد أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إن نتنياهو تلقى تحديثًا من وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة بشأن الاضطرابات، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام".