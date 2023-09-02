البيت الأبيض ينتقد نائبة يمينية متطرفة لتهديدها بوقف التمويل لأوكرانيا

انتقد البيت الأبيض النائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور جرين (جمهوري من ولاية جورجيا) هذا الأسبوع بعد أن هددت بالتصويت ضد إبقاء الحكومة مفتوحة بالكامل إذا فشل مجلس النواب في بدء تحقيق لعزل الرئيس الامريكي جو بايدن – بحسب ما ورد يستعد الجناح الغربي لمثل هذا التحقيق.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، في بيان: 'آخر شيء يستحقه الشعب الأمريكي هو أن يقوم أعضاء مجلس النواب المتطرفون بإثارة إغلاق حكومي يضر باقتصادنا، ويقوض استعدادنا للكوارث، ويجبر قواتنا على العمل دون أجر مضمون'. يوم الخميس.

وأضاف 'لقد قدم الجمهوريون في مجلس النواب المسؤولون عن إبقاء الحكومة مفتوحة بالفعل وعدًا للشعب الأمريكي بشأن التمويل الحكومي، وسيكون من العار بالنسبة لهم أن يخالفوا كلمتهم ويفشلوا البلاد لأنهم استسلموا للطرف المتشدد في حزبهم في إعطاء الأولوية"

وتابع: 'إن حيلة عزل لا أساس لها من الصحة على مخاطر كبيرة تحتاج إلى اهتمام أمريكيين عميقين - مثل مكافحة تهريب الفنتانيل، وحماية أمننا القومي، وتمويل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ'.

وفي وقت سابق من الليلة نفسها، خلال قاعة المدينة في منطقتها بجورجيا، قالت جرين للناخبين: ​​'لقد قررت بالفعل أنني لن أصوت لتمويل الحكومة ما لم نجتاز تحقيقًا لعزل جو بايدن'.

كما اشترطت تصويتها بسحب تمويل الدفاع الأمريكي لأوكرانيا، وخفض الإنفاق الفيدرالي على لقاحات كوفيد-19 الجديدة، وإنهاء 'تسليح بايدن للحكومة'.

واستطرد جرين أن ذلك يشمل التحرك لكبح جماح مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووقف تمويل المستشار الخاص جاك سميث، الذي وجه الاتهام مرتين للرئيس السابق دونالد ترامب، وإقالة المدعي العام الأمريكي في ديلاوير ديفيد فايس.

واسترسل 'سأكون سعيدًا بالعمل مع جميع زملائي. سأعمل مع رئيس مجلس النواب. قالت غرين في حدث دار البلدية: 'سأعمل مع الجميع'. 'لكنني لن أقوم بتمويل هذه الأشياء.'

وأمام الكونجرس مهلة حتى 30 سبتمبر؛ لتجنب الإغلاق الجزئي من خلال إقرار تشريع لتمويل الحكومة بالكامل. ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ من عطلة أغسطس يوم الثلاثاء، في حين من المقرر أن يعود مجلس النواب في الأسبوع التالي.

واتهم الجمهوريون فايس بتدبير “صفقة حبيبة” للابن الأول هانتر بايدن بعد تحقيق استمر خمس سنوات في جرائم مالية وجرائم أسلحة مزعومة.