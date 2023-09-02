رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023 .. اعرفها قبل التسجيل

كشفت جامعة الأزهر، عن استحداث رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023، بعد افتتاح فصول وأقسام جديد في كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

رغبات جديدة

ووافق مجلس جامعة الأزهر، على إضافة رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023 بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في العام الدراسي الجديد (2023- 2024م).

ومن المقرر أن يتضمن تنسيق الأزهر 2023، رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023، وهي: فصول لكلية التمريض للبنات بدمياط، وتم افتتاح فصول لكلية التمريض للبنات بأسيوط، كما تم فتح شعبة الشريعة والقانون للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.

تنسيق الأزهر 2023

كما تمت الموافقة على فتح نفس شعبة الشريعة والقانون بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر، وافتتاح فصول لكلية الهندسة بنات بمحافظة قنا تكون تابعة لكلية الهندسة بنين الأزهر بقنا، بجانب افتتاح فصول جديدة لكلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد تتضمن الشعب الثلاث (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية).

رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023

كما كشف الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عن الكليات الجديدة المدرجة والمستحدثة في تنسيق الأزهر 2023.

وقال عبد المالك، لـ"صدى البلد"، إن تنسيق الأزهر 2023، سيتضمن دخول كليات جديدة وهي: كلية الهندسة للبنات فرع قنا، وكلية البنات الإسلامية فرع الوادي الجديد ومقرها مدينة الخارجة، علاوة على كلية الهندسة الزراعية فرع أسيوط، وكلية التمريض فرع أسيوط.

وأضاف عبد المالك، أنه سيتم لأول مرة، استحداث كلية الذكاء الاصطناعي داخل جامعة الأزهر، وسيجدها الطلاب في تنسيق الأزهر 2023.

موعد تنسيق الأزهر 2023

وتفتح جامعة الأزهر، باب تنسيق الأزهر 2023، غدا الأحد الموافق 3 سبتمبر، أمام طلاب الثانوية الأزهرية لبدء مرحلة تسجيل الرغبات إلكترونيا.

رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023

وأكدت جامعة الأزهر، أن تنسيق الأزهر 2023، متاح فقط للطلاب الجدد من الناجحين في الثانوية الأزهرية 2023 أي العام الحالي، وليس من حق أي طالب آخر التسجيل في رغبات تنسيق الأزهر 2023.

ويتاح تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023، أمام طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

ويظل تنسيق الأزهر 2023، مفتوحا أمام الطلاب حتى ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية، ليتم السماح للناجحين في الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، بتسجيل الرغبات.